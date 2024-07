cacciamani-(anica):-bene-sostegno-mic-per-creators-digitali

“Ci consente maggiore competitività su mercato internazionale”

Roma, 5 lug. (askanews) – “Il sostegno economico annunciato oggi dal Ministero della Cultura per il mondo dei creators digitali è una bellissima notizia, perché vuol dire che noi imprenditori privati possiamo finalmente avere un sostegno da parte del governo. Questo ci consente di essere maggiormente competitivi sul mercato internazionale, di far crescere le aziende italiane e di offrire più occupazione ai giovani”. Lo ha detto Manuela Cacciamani, presidente dell’Unione Creators Digitali Anica, a margine dell’evento “DigitaI Creators & Produzioni immersive”, organizzato a Roma da Anica, a cui hanno partecipato, tra gli altri, il sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni, il presidente Agcom Giacomo Lasorella e il presidente Anica Francesco Rutelli.”Vuol dire inoltre nuovi linguaggi e sperimentazione di nuove tecnologie emergenti. Questo riduce sicuramente anche il fenomeno dei cervelli in fuga in questo settore”, ha aggiunto. “È vero, lo faremo anche grazie all’utilizzo dell’intelligenza artificiale ma stiamo già lavorando intensamente per regolamentarla, soprattutto dal punto di vista etico e della tutela dei minori. Per cui diciamo che quella che ci è stata data oggi di un fondo dedicato ai creators digitali davvero una bellissima notizia”, ha concluso Cacciamani.