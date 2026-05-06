mercoledì, 6 Maggio , 26

Champions League, oggi Bayern Monaco-Psg – Diretta

(Adnkronos) - Torna la Champions League, con la...

Inchiesta arbitri, le ‘pretese’ dei club nelle intercettazioni di Rocchi

(Adnkronos) - Domande, affermazioni, ma anche 'pretese' dei...

Liris (Fdi): “Rendere il Ssn realmente accessibile a tutti”

(Adnkronos) - “È fondamentale rimettere al centro il...

Corazza (Apiafco): “Associazioni ai tavoli dove si prendono decisioni su cure”

(Adnkronos) - “I pazienti vanno prima di tutto...
HomeVideo NewsCacciamani: Cinecittà inaugura il Teatro 23 e guarda ai 90 anni
cacciamani:-cinecitta-inaugura-il-teatro-23-e-guarda-ai-90-anni
Cacciamani: Cinecittà inaugura il Teatro 23 e guarda ai 90 anni
Video News

Cacciamani: Cinecittà inaugura il Teatro 23 e guarda ai 90 anni

Redazione-web
By Redazione-web

-

1
0

L’AD: “Nei viali stanno camminando molte star”

Roma, 6 mag. (askanews) – I David di Donatello compiono 71 anni, Cinecittà si prepara ai 90 e intanto apre nuovi spazi produttivi. L’amministratore delegato di Cinecittà S.p.A., Manuela Cacciamani, ha citato l’inaugurazione del Teatro 23, che potrebbe essere intitolato proprio ai David. Nei viali degli studios, ha spiegato, sono attese nuove produzioni internazionali e nomi come Denzel Washington, Mel Gibson e Assassin’s Creed. Cacciamani ha definito positiva la situazione del cinema italiano vista da Cinecittà, sottolineando il lavoro con autori giovani e il documentario su Vittorio De Sica prodotto da Cinecittà e selezionato a Cannes.”I David di Donatello fanno 71 anni, Cinecittà ne farà 90 il prossimo anno, ma è più giovane che mai e stiamo appunto inaugurando i nuovi teatri. Stasera inauguriamo il Teatro 23 che lo chiameremo probabilmente il Teatro David a questo punto e quindi siamo molto molto emozionati”. “Diciamo che nei viali di Cinecittà – ha aggiunto – in questo periodo stanno camminando molte star. Sta arrivando Denzel Washington, abbiamo Mel Gibson, Assassin’s Creed, quindi insomma siamo molto contenti”.”La situazione del cinema italiano vista da Cinecittà, che è un osservatorio importante, è positiva, nel senso che io incontro tanti autori che hanno delle bellissime idee, sono ragazzi anche giovani, noi li aiutiamo tutti tanto proprio è uscita la notizia che a Cannes è stato preso un documentario prodotto da noi su Vittorio De Sica, l’autore è un genio e quindi ci siamo, noi ci siamo per gli autori. Anche Roma Elastica è stata girata qui da un un ex collega, perché io prima facevo quel mestiere”, ha concluso Cacciamani.

Previous article
Bruno Bozzetto: Mi fa piacere il David, qui sono nel mondo del cinema
Next article
David, Geghi: “Ho saputo della candidatura che ero a casa in pigiama”

POST RECENTI

Video News

Protesta cinema, De Angelis: “Sono con loro, mi spezza il cuore”

Sostegno dell'attrice sul red carpet dei David: sono la mia famigliaRoma, 6 mag. (askanews) - Matilda De Angelis, candidata come miglior attrice non protagonista per...
Video News

David, Geghi: “Ho saputo della candidatura che ero a casa in pigiama”

Candidato per film "40 Secondi", impegno civile prima che artisticoRoma, 6 mag. (askanews) - "È sempre una bellissima miscela tra la fortuna e un po'...
Video News

Bruno Bozzetto: Mi fa piacere il David, qui sono nel mondo del cinema

Il celebre disegnatore sul red carpet della 71esima cerimonia DavidRoma, 6 mag. (askanews) - "Sempre bello, sempre emozionante. È una cosa che mi fa molto...
Video News

Mattarella a Gemona ricorda il sisma del 76: fu il Friuli a prevalere

Il capo dello Stato: Qui le radici della resilienza dopo il terremotoGemona del Friuli (Ud), 6 mag. (askanews) - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.