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Cade con il parapendio e resta sospesa su un albero a 30 metri da terra
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Cade con il parapendio e resta sospesa su un albero a 30 metri da terra

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(Adnkronos) – Il soccorso alpino di Feltre (Belluno) è intervenuto sul Monte Avena per una pilota di parapendio finita addosso a un albero e rimasta sospesa a 30 metri da terra. Dopo essersi avvicinati con i mezzi fino a località Le Buse, i soccorritori hanno proseguito a piedi una decina di minuti, in direzione del punto indicato dalle coordinate ricevute dalla 26enne di Feltre, che non sembrava aver riportato conseguenze. Individuata la pianta, un soccorritore ne ha risalito il tronco con tecniche di treeclimbing. Raggiunta, assicurata e liberata dai vincoli, la pilota è stata calata al suolo. La squadra ha provveduto anche al recupero della vela. Poiché la ragazza lamentava dolore a una spalla, è stata accompagnata in via precauzionale all’ospedale per gli approfondimenti del caso. 

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