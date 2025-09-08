cade-da-cestello-di-una-gru-a-torino,-morto-operaio-69enne

(Adnkronos) – Un operaio di 69 anni è morto in un incidente sul lavoro questa mattina alle 7.30 in via Genova 87 a Torino. Da una prima ricostruzione, l’uomo è precipitato dal cestello di una gru, da un’altezza di 12 metri. Sul posto Spresal e i carabinieri della stazione Lingotto.

Nell’ incidente è rimasta ferita anche una seconda persona che si trovava ai piedi della gru. Soccorsa dal personale del 118 di Azienda Zero, è stata trasportata in ospedale in stato di choc per aver assistito all’evento.

Un altro incidente simile è avvenuto a Marano, nel novarese. Per cause ancora in corso di accertamento, un operaio 27enne sarebbe caduto dal cestello di una gru riportando ferite da codice rosso. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e le forze dell’ordine per accertare l’esatta dinamica dell’accaduto.