lunedì, 8 Settembre , 25

Ucraina, Trump: “Presto parlerò con Putin, non sono contento di ciò che succede”

(Adnkronos) - Alcuni leader europei visiteranno gli Stati...

Morto Rick Davies, il fondatore dei Supertramp aveva 81 anni

(Adnkronos) - Il mondo della musica piange la...

Sinner-Alcaraz, Trump tifava per Jannik? La reazione del presidente

(Adnkronos) - Donald Trump tifava per Jannik Sinner...

Mtv Music Awards 2025, Lady Gaga è l’artista dell’anno: tutti i vincitori

(Adnkronos) - Lady Gaga artista dell'anno agli Mtv...
cade-da-cestello-di-una-gru-a-torino,-morto-operaio-69enne
Cade da cestello di una gru a Torino, morto operaio 69enne

Cade da cestello di una gru a Torino, morto operaio 69enne

DALL'ITALIA E DAL MONDOCade da cestello di una gru a Torino, morto operaio 69enne
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Un operaio di 69 anni è morto in un incidente sul lavoro questa mattina alle 7.30 in via Genova 87 a Torino. Da una prima ricostruzione, l’uomo è precipitato dal cestello di una gru, da un’altezza di 12 metri. Sul posto Spresal e i carabinieri della stazione Lingotto. 

Nell’ incidente è rimasta ferita anche una seconda persona che si trovava ai piedi della gru. Soccorsa dal personale del 118 di Azienda Zero, è stata trasportata in ospedale in stato di choc per aver assistito all’evento. 

Un altro incidente simile è avvenuto a Marano, nel novarese. Per cause ancora in corso di accertamento, un operaio 27enne sarebbe caduto dal cestello di una gru riportando ferite da codice rosso. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e le forze dell’ordine per accertare l’esatta dinamica dell’accaduto. 

 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.