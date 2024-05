Cade da pala eolica, operaio muore dopo volo di 30 metri

(Adnkronos) – Ennesimo incidente sul lavoro in Sicilia. La vittima è un operaio di 33 anni, originario di Benevento, precipitato da un’altezza di 30 metri a Salemi, in provincia di Trapani. Secondo una prima ricostruzione dei fatti l’uomo, per cause ancora da accertare, mentre stava effettuando dei lavori di manutenzione a una pala eolica in contrada San Nicola, lungo la strada provinciale 29, è precipitato all’interno della struttura. L’operaio aveva addosso le imbracature. Sul posto, oltre al personale del 118, due squadre dei vigili del fuoco e il nucleo Saf. Le operazioni di recupero sono particolarmente difficoltose: il corpo, infatti, si trova a un’altezza di circa 48 metri, dove si è fermato dopo la caduta. La pala eolica è alta 112 metri.