Cade il governo Draghi, la rabbia di Lapo Elkann: “Buffoni e scappati di casa, mandate via l’italiano piÃ¹ rispettato”

ROMA – “Complimenti ai fenomeni che mandano a casa l’italiano più rispettato a livello internazionale, che ha tentato con ogni sforzo di dare una mano ad un Paese disastrato da una manica di buffoni e scappati di casa”. È questo l’amaro commento di Lapo Elkann su Twitter a proposito della crisi di governo, con il voto del Senato che ha certificato la fine della maggioranza che sosteneva l’esecutivo Draghi.

Complimenti #crisidigoverno pic.twitter.com/rVnIIuHiCO— Lapo Elkann (@lapoelkann_) July 20, 2022

“ORA VEDREMO I FENOMENI ALL’OPERA”

“Sono dispiaciuto, ma attendo con ansia l’arrivo dei fenomeni – prosegue l’imprenditore – Sarà gustoso vederli trattare per il gas, fare accordi internazionali, farsi rispettare in Europa, trattare con i grandi leader. Vi illudono che quando arriveranno loro si faranno rispettare, che loro sono machi, che urlano, sbandierano il tricolore, cantano l’inno, ma in realtà – rimarca Elkann – sono dei Fantozzi di provincia che come escono dal Raccordo contano meno di zero. Povera Italia e tante grazie a #SuperMario”, conclude Lapo.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it

L’articolo Cade il governo Draghi, la rabbia di Lapo Elkann: “Buffoni e scappati di casa, mandate via l’italiano più rispettato” proviene da Ragionieri e previdenza.

continua a leggere sul sito di riferimento