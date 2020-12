Cade in acque ghiacciate, ‘Glacier Bro’ dato per morto

AGI – Un popolare influencer e ambientalista cinese, chiamato ‘Glacier Bro” per la sua passione per i ghiacciai, è stato dato per morto dopo essere caduto in acque gelate in Tibet. Il 20 dicembre Il 30enne Wang Xiangjun era impegnato nell’esplorazione di una cascata ghiacciata nella regione di Lhari quando è scomparso.

Il suo corpo non è stato trovato e i soccorritori lo stanno ancora cercando ma uno di loro ha riferito al China Global Times che probabilmente il giovane è finito sotto una lastra di ghiaccio ed è “quasi impossibile” che sia sopravvissuto. Wang era noto per i video delle sue esplorazioni di ghiacciai e i suoi sforzi nella lotta al cambiamento climatico.

