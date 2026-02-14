sabato, 14 Febbraio , 26
cade-la-campionessa,-cade-lo-skiman,-poi-la-svezia-rimonta-ed-e-argento-alle-olimpiadi.-cos’e-successo-nella-staffetta-sci-di-fondo
Cade la campionessa, cade lo skiman, poi la Svezia rimonta ed è argento alle Olimpiadi. Cos’è successo nella staffetta sci di fondo

Cade la campionessa, cade lo skiman, poi la Svezia rimonta ed è argento alle Olimpiadi. Cos’è successo nella staffetta sci di fondo

DALL'ITALIA E DAL MONDOCade la campionessa, cade lo skiman, poi la Svezia rimonta ed è argento alle Olimpiadi. Cos'è successo nella staffetta sci di fondo
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Sfuma l’oro per la Svezia nella staffetta 4×7,5 km di sci di fondo femminile. Le svedesi, nettamente favorite alla vigilia della gara, sono state penalizzate nella seconda frazione per due incidenti della campionessa del mondo Ebba Andersson, punta di diamante della sua nazionale e già doppio argento a Milano Cortina. Andersson è caduta quando era leader della gara e poi, rialzatasi, ha rotto uno sci dopo aver rimontato fino alla seconda posizione.
 

Una gara surreale, che ha visto anche la rovinosa caduta dello skiman svedese, chiusa poi con una medaglia d’argento per la nazionale, dietro alla Norvegia, grazie al grandioso sprint della bicampionessa olimpica olimpica Frida Karlsson. Finlandia sul terzo gradino del podio 

 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.