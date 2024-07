caffè-borbone-ricavi-a-166,7-mln,-2024-atteso-in-crescita

Estero cresce del 50% con raddoppio mercato Usa

Milano, 31 lug. (askanews) – Caffè Borbone ha chiuso il primo semestre del 2024 con ricavi a 166,7 milioni di euro, in aumento dell’8% rispetto allo stesso periodo del 2023.

Il mercato estero, segnala una nota, cresce del 50% rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente. In particolare, prosegue lo sviluppo del mercato americano che, sotto la guida della neocostituita filiale Caffè Borbone America Corp, raddoppia il risultato 2023.

A livello di canali distributivi la gdo ha avuto “un’ottima performance” fa sapere senza specificare il dato l’azienda controllata al 60% da Italmobiliare.

“Il percorso di crescita e sviluppo di questa prima parte dell’anno è il risultato di una strategia di business pianificata per affrontare l’attuale contesto economico e fronteggiare l’aumento dei costi della materia prima, in particolare della qualità di caffè Robusta, che ha raggiunto picchi record. Una strategia che ha messo al primo posto i consumatori, limitando il più possibile i rincari sui prezzi al pubblico, e che si è dimostrata efficace, permettendoci di continuare la nostra traiettoria di sviluppo – ha dichiarato Marco Schiavon, amministratore delegato di Caffè Borbone – I risultati del primo semestre ci permettono di guardare con ottimismo al futuro e ci proiettano verso un traguardo di fine anno superiore ai 300 milioni con cui abbiamo concluso l’esercizio precedente”.