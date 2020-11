Caffarelli: “Maradona era il primo a trasmetterci la voglia di vincere”

La scomparsa di Diego Armando Maradona ha scosso tutti. Dai tifosi, agli addetti ai lavori fino a coloro che hanno avuto l’onore di giocare con lui. Tra questi c’è anche Luigi Caffarelli, ex centrocampista della compagine partenopea. Due giorni dopo la notizia della morte dell’argentino, il calciatore ha voluto ricordare le emozioni vissute insieme. Le sue parole sono state raccolte in un emozionante video diramato dalla Società Sportiva Calcio Napoli. In allegato le immagini diramate dalla società di De Laurentiis tramite i proprio profili social.

Caffarelli, il ricordo di Maradona

“Era il primo a trasmetterci la voglia di vincere. Il primo a chiederci di tirare fuori tutto di noi stessi per vincere il campionato e lo scudetto. Fuori dal campo, negli allenamenti qualcuno pensava che il martedì doveva fare allenamento, e lui stava lì a fare massaggi. Era giusto perchè doveva riposare. C’erano altri come me che dovevano correre. La domenica delle partite era quello più tartassato. Il rapporto con Diego è sempre stato cordiale, sempre bello con tutti i miei colleghi. Lui è stato l’artefice di tutto dentro il campo e negli spogliatoi”.

