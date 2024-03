Caffè Borbone chiude 2023 con ricavi oltre 300 mln (+14,3%)

Gdo +28%, ecommerce +32%. Ad: 2024 avanti con crescita canali ed estero

Milano, 7 mar. (askanews) – Caffè Borbone ha chiuso il 2023 con ricavi a 300,4 milioni di euro, in crescita del 14,3% rispetto all’esercizio precedente. Questo risultato, spiega l’azienda, dal 2018 parte del gruppo Italmobiliare, che detiene il 60% del capitale, “è frutto dell’ampliamento e del rafforzamento dei canali di distribuzione, del lancio sul mercato di nuovi prodotti, miscele e packaging e degli innovativi format di comunicazione ideati per consolidare ulteriormente l’immagine del brand”.

Nella grande distribuzione organizzata Caffè Borbone ha messo a segno una crescita del 28% rispetto al 2022, un incremento superiore rispetto alla media del mercato (+12%, fonte Nielsen). Il canale digitale, che comprende e-commerce diretto caffeborbone.com, Amazon e portali specializzati, ha registrato dal canto suo un aumento del 32%. Prosegue anche lo sviluppo del mercato estero, che ha registrato un incremento del 59%, con una buona partenza della gestione diretta del mercato Usa dopo la costituzione della newco Caffè Borbone America Corp.

“Gli ottimi risultati sono il frutto di diversi fattori. In primis, il rafforzamento della nostra rete commerciale, che ci ha permesso di essere presenti capillarmente in tutta Italia e in diversi canali di distribuzione. Inoltre, l’impegno in R&S ci ha consentito di ampliare la gamma prodotti, per soddisfare palati eterogenei e sempre più esigenti – ha dichiarato Marco Schiavon, amministratore delegato di Caffè Borbone – Nel 2024 puntiamo a dare continuità al nostro percorso di crescita, sviluppando ulteriormente tutti i canali di vendita e l’estero”.

Nel corso del 2023 l’azienda ha dato ulteriore impulso a un percorso di sviluppo avviato ormai da alcuni anni, che prevede anche l’ampliamento e la diversificazione del portfolio prodotti per intercettare nuovi target e soddisfare tutte le esigenze di consumo, sia in termini di preferenze organolettiche che di compatibilità con diversi sistemi di erogazione.