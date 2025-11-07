venerdì, 7 Novembre , 25

Addio a James Watson, premio Nobel scopritore del Dna: aveva 97 anni

(Adnkronos) - E' morto a 97 anni il...

Hamas consegna corpo di un altro ostaggio. Mandato arresto per Netanyahu da Turchia: “Genocidio”

(Adnkronos) - La Croce rossa ha ricevuto oggi...

SuperEnalotto, numeri combinazione vincente oggi 7 novembre

(Adnkronos) - Nessun '6' né '5+1' al concorso...

Milano, incendio in un palazzo di 7 piani: muore donna di 79 anni

(Adnkronos) - Tragedia nel pomeriggio di oggi venerdì...
caffe,-il-ruanda-vince-l’ernesto-illy-international-coffee-award-2025
Caffè, il Ruanda vince l’Ernesto Illy international coffee award 2025

Caffè, il Ruanda vince l’Ernesto Illy international coffee award 2025

AttualitàCaffè, il Ruanda vince l’Ernesto Illy international coffee award 2025
Redazione-web
Di Redazione-web

Milano, 7 nov. (askanews) – Il premio “Best of the best” della decima edizione dell’Ernesto Illy International coffee award quest’anno è andato al Ruanda, alla Ngamba coffee washing station – Sucafina rappresentata da Emmanuel Akiba, per la “straordinaria qualità e sostenibilità del suo caffè, che rappresenta al meglio le caratteristiche gustative che illycaffè ricerca nelle varie origini”. Per la prima volta, il premio “Coffee lovers choice”, assegnato direttamente dai consumatori, è stato conquistato da El Salvador con la Finca Villa Mercedes of Agroindustrial Yaya di Juan Hosè Herrera.

“L’Ernesto Illy international coffee award rappresenta un punto di riferimento per la promozione della qualità, della trasparenza e della sostenibilità nella produzione di caffè – spiega Andrea Illy, presidente di illycaffè – Il riconoscimento conferito ai vincitori ha un impatto significativo sulle comunità locali, offrendo visibilità globale ai produttori e stimolando l’adozione di pratiche agricole rispettose dell’ambiente e delle persone. In un settore dove la qualità è frutto di passione, tradizione e innovazione, il premio si conferma strumento fondamentale per sostenere la crescita e la competitività dei produttori nei mercati internazionali”.

La giuria tecnica dell’edizione 2025 ha selezionato il Best of the best, valutando i campioni in gara secondo criteri rigorosi di qualità, aromaticità e sostenibilità. Una novità di quest’anno è stata la giuria dei consumatori, che si è riunita per la prima volta nelle lounge di Ita Airways di Roma, di cui illycaffè è partner, per assegnare il Coffee Lover’s Choice.

Alla cerimonia erano presenti i rappresentanti della filiera del caffè a livello globale ed esponenti del mondo delle istituzioni.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.