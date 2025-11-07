Caffè, il Ruanda vince l’Ernesto Illy international coffee award 2025

Milano, 7 nov. (askanews) – Il premio “Best of the best” della decima edizione dell’Ernesto Illy International coffee award quest’anno è andato al Ruanda, alla Ngamba coffee washing station – Sucafina rappresentata da Emmanuel Akiba, per la “straordinaria qualità e sostenibilità del suo caffè, che rappresenta al meglio le caratteristiche gustative che illycaffè ricerca nelle varie origini”. Per la prima volta, il premio “Coffee lovers choice”, assegnato direttamente dai consumatori, è stato conquistato da El Salvador con la Finca Villa Mercedes of Agroindustrial Yaya di Juan Hosè Herrera.

“L’Ernesto Illy international coffee award rappresenta un punto di riferimento per la promozione della qualità, della trasparenza e della sostenibilità nella produzione di caffè – spiega Andrea Illy, presidente di illycaffè – Il riconoscimento conferito ai vincitori ha un impatto significativo sulle comunità locali, offrendo visibilità globale ai produttori e stimolando l’adozione di pratiche agricole rispettose dell’ambiente e delle persone. In un settore dove la qualità è frutto di passione, tradizione e innovazione, il premio si conferma strumento fondamentale per sostenere la crescita e la competitività dei produttori nei mercati internazionali”.

La giuria tecnica dell’edizione 2025 ha selezionato il Best of the best, valutando i campioni in gara secondo criteri rigorosi di qualità, aromaticità e sostenibilità. Una novità di quest’anno è stata la giuria dei consumatori, che si è riunita per la prima volta nelle lounge di Ita Airways di Roma, di cui illycaffè è partner, per assegnare il Coffee Lover’s Choice.

Alla cerimonia erano presenti i rappresentanti della filiera del caffè a livello globale ed esponenti del mondo delle istituzioni.