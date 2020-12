Cafù: “Maradona scherzava con la palla, era un genio assoluto. Gol su punizione assurdo”

L’ex giocatore Marcos Cafù, terzino brasiliano in Italia alla Roma, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Stats Perform News, parlando di Maradona.

Le parole di Cafù

“Maradona sicuramente è stato uno dei più grandi di sempre. Per me i migliori sono due: Dieguito, come lo chiamavo sempre io, e Pelè. Dieguito trattava la palla come se fosse un bambino, nel tocco di palla era un maestro, oggi si è un po’ perso questo aspetto nel calcio. Scherzava con la palla. Vederlo era stupendo, la cosa più bella del mondo. Gli ho visto fare un gol su punizione assurdo, da dentro l’area. Sembrava avesse accarezzato il pallone. In questo momento il calcio è in lutto, no perché abbiamo perso un calciatore ma il genio del calcio”.

