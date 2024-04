Cafu: “Spero Pioli possa rimanere anche il prossimo anno al Milan”

(Adnkronos) – “Roma-Milan? Era un derby, era aperta ad ogni risultato. Spero che Pioli possa rimanere anche il prossimo anno al Milan e che possa tornare a essere competitivo in Italia e in Europa”. Lo ha detto l’ex esterno rossonero Marcos Cafu in occasione dei Laureus Awards a Madrid, sul futuro del tecnico del Mila, Stefano Pioli. “5 squadre in Champions rivincita del calcio italiano? Il calcio italiano è tornato ad essere un calcio fortissimo. È un calcio che piace, in cui si gioca bene. Gli Europei in Germania? Mi auguro possa vincerlo l’Italia”.