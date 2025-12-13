sabato, 13 Dicembre , 25

SuperEnalotto, numeri e combinazione vincente 13 dicembre 2025

(Adnkronos) - Nessun '6' né '5+1' al concorso...

Manovra, Urso: “Tassa su piccoli pacchi? E’ per la consegna di quelli che arrivano dalla Cina”

(Adnkronos) - Il ministro delle Imprese e del...

Elkann su Juventus, Giordano (Arcadia): “L’83% dei commenti al reel sono negativi”

(Adnkronos) - Domenico Giordano, spin doctor e consulente...

Parma-Lazio 0-1, biancocelesti in 9 vincono con gol di Noslin

(Adnkronos) - La Lazio trova una vittoria importante...
cagliari,-91enne-muore-travolto-sulle-strisce
(Adnkronos) – Un anziano di 91 anni ha perso la vita nel Cagliaritano, è stato travolto mentre attraversava sulle strisce pedonali. L’incidente è avvenuto vicino al cimitero di Monserrato a Cagliari. Alla guida dell’auto c’era un ventenne. Il personale del 118 non ha potuto far altro che constatare il decesso dell’anziano, mentre il giovane è stato accompagnato in stato di choc all’ospedale Santissima Trinità di Cagliari.  

I rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente mortale sono stati effettuati dai carabinieri della Compagnia di Quartu Sant’Elena. 

