Cagliari, Carli: “Tenere Nainggolan sarà molto difficile. Non cediamo Nandez a gennaio”

Marcello Carli, direttore sportivo del ​Cagliari, nella giornata di oggi è intervenuto in conferenza stampa per fare il punto della situazione in merito al calciomercato della formazione sarda, sia in entrata che in uscita. “Non abbiamo intenzione di cedere a gennaio. Nandez? Siamo serenissimi, si sta allenando alla grande e farà un grande campionato. Ad oggi è così poi se qualcuno porta 80 milioni non lo so. Nainggolan? Ha una valutazione importante e sta dimostrando sul campo il perché. Non… continua a leggere sul sito di riferimento