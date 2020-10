Eusebio Di Francesco allenatore del Cagliari ha rilasciato alcune dichiarazioni su Diego Armando Maradona. In particolare, il tecnico ex Roma ha fatto gli auguri alla leggenda del calcio mondiale per i suoi 60 anni. Queste le sue parole riprese dalla nostra redazione:

“Avevo solo 18 anni e giocavo nell’Empoli, mister Salvemini mi convocò per la trasferta di Napoli. Non potete capire la mia emozione. Maradona era un giocatore unico, un fenomeno assoluto. Quando entrai per la prima volta nel ventre del San Paolo il pubblico cantava per lui. L’unica cosa che ricordo nettamente era la panchina che vibrava: impressionante! A Natale Maradona inviò una cartolina a tutti i calciatori di Serie A e quella cartolina, io, la conservo ancora”.

Clicca qui se vuoi essere sempre aggiornato sul Calcio Napoli

The post Cagliari, Di Francesco svela un retroscena su Maradona: “Conservo ancora un suo regalo…” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento