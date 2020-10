Cagliari, Giulini: “Se De Laurentiis ha fatto pressioni sull’ASL è disgustoso. No ai play-off”

Il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, ha rilasciato alcune dichiarazioni quest’oggi a Tuttosport su alcuni temi attuali del calcio italiano.

Le sue parole

“Mi auguro che il nostro non diventi un campionato in mano alle ASL, e che non ci sia stata davvero una pressione da parte di De Laurentiis all’ASL come si dice in giro. Occorrono senso di responsabilità e unità. Siamo tutti sulla stessa barca e dobbiamo aiutare il sistema ad uscire da questa situazione difficile. Mi auguro che tutto ciò che è successo non è stato fatto a comando, altrimenti sarebbe disgustoso. Il bonus deciso per chi ha più di dieci contagiati è una cosa giusta, il Genoa l’ha usato e ha fatto bene. E’ stata una decisione di buonsenso che fa giurisprudenza come tutti i nuovi casi, non segnalati dal regolamento. Se il Genoa, cosa giusta, poteva chiedere il rinvio, è giusto che lo possano fare anche gli altri club di A qualora si trovassero nella medesima situazione. Play-off? Non sono d’accordo, non si possono cambiare le regole in corsa”.

