A pochi minuti dal fischio d’inizio di Cagliari-Napoli ha parlato il d.s dei sardi Pierluigi Carta:

“Nainggolan ci darà tanto, è merito del presidente che è riuscito a riportarlo a Cagliari. Il ragazzo è un calciatore che sposta gli equilibri, sarebbe arrivato a prescindere dall’infortunio Rog“.

L’assenza di Rog

Carta ha poi parlato dell’infortunio di Rog:

“Rog è importantissimo per noi, non sarà facile sostituirlo perché è un calciatore che ha grande personalità e dedizione al lavoro. Sul mercato vedremo se ci sarà un’occasione per prendere qualcuno”.

CLICCA QUI SEGUIRCI SU TWITTER

The post Cagliari, il Ds Carta: “Nainggolan è uno che sposta gli equilibri. E su Rog…” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento