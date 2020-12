Cagliari, il report in vista del Napoli: c’è Nainggolan, a parte Godin e Faragò

Il Cagliari si prepara alla sfida con il Napoli di questa domenica, 3 gennaio, alle 15 alla Sardegna Arena. Grande ritorno per la squadra di Giulini, che ritrova il capitano Radja Nainggolan, dopo 6 mesi all’Inter davvero bui. Pubblicato poco fa il report dell’allenamento dei rossoblù, sul sito ufficiale dei sardi: presente il belga, arrivato appena ieri; lavoro personalizzato per Godin e Faragò, che sono in forte dubbio per domenica. Nainggolan non potrà giocare contro gli azzurri, come spiegato nel report, poiché la finestra di mercato non è ancora aperta.

IL REPORT DELL’ALLENAMENTO DEL CAGLIARI

Di seguito il report dell’allenamento del Cagliari in vista della prima sfida del 2021 con il Napoli, questa domenica.

Ultimo dell’anno in campo per il Cagliari: al Centro sportivo di Assemini i ragazzi di mister Di Francesco continuano la preparazione alla sfida di domenica 3 gennaio, quando alla Sardegna Arena arriverà il Napoli (ore 15, diretta SkySport). La seduta di oggi è iniziata con un’attivazione tecnica a torelli per proseguire con delle partitelle a tema: a chiudere una partita giocata a ranghi misti su campo ridotto. Domani mattina è in programma una nuova sessione di allenamento. Ha lavorato con la squadra Radja Nainggolan: il centrocampista belga è stato aggregato al gruppo con l’autorizzazione dell’Inter e potrà essere schierato dal 4 gennaio 2021 all’apertura della campagna trasferimenti, giorno in cui si legherà ufficialmente al Club rossoblù. Ad Asseminello oggi Simone Aresti e Ragnar Klavan, che hanno svolto dei lavori di riatletizzazione. Personalizzato per Paolo Faragò, Diego Godin e Zito Luvumbo.

