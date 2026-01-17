cagliari-juventus-1-0,-mazzitelli-rallenta-la-corsa-champions-di-spalletti

(Adnkronos) –
Perde la Juventus. Oggi, sabato 17 gennaio, i bianconeri sono stati battuti dal Cagliari 1-0 all’Unipol Domus, nella 21esima giornata di Serie A. A decidere il match il gol, al 65′, di Mazzitelli, abile a girare in porta un cross basso di Gaetano e battere Perin. Tre punti fondamentali in chiave salvezza per la squadra di Pisacane, che sale al 15esimo posto a 22 punti, a +8 dalla Fiorentina terzultima. Rimane invece a 39 la Juventus, che rallenta così la sua corsa Champions.
Nel prossimo turno di Serie A, la Juventus ospiterà il Napoli all’Allianz Stadium, mentre il Cagliari volerà a Firenze per sfidare la Fiorentina.