La Juventus si appresta a scendere in campo a Cagliari per quella che sarà la penultima gara dei bianconeri e dei rossoblu in questo campionato. Poco fa sono state diramate le formazioni ufficiale: Sarri ha deciso di fare un po’ di turnover.

Cagliari-Juventus, le formazioni ufficiali

CLICCA QUI PER SAPERE TUTTO SUL NAPOLI

Cagliari (3-4-1-2): Cragno; Walukievicz, Ceppitelli, Klavan; Farago’, Ionita, Rog, Mattiello; Joao Pedro; Simeone, Gagliano.

Juventus (4-3-3): Buffon; Cuadrado, Rugani, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Muratore; Bernardeschi, Higuain, Ronaldo.

CLICCA QUI PER SEGUIRCI ANCHE SU TWITTER

The post Cagliari-Juventus, le formazioni ufficiali: Sarri lancia Muratori. C’è Ronaldo appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento