Cagliari, l’infortunio di Pavoletti fa nascere un caso: la nota della società sull’accaduto

Leonardo Pavoletti, attaccante del Cagliari, ha subìto un nuovo infortunio al crociato. La notizia, però, oltre a generare molti commenti di compagni ed amici a suo sostegno ha anche fatto scoppiare il gossip in Sardegna. È spuntata, infatti, una presunta lite con un compagno di spogliatoio nel corso di una cena di squadra. Il club rossoblù, con una nota ufficiale, ha voluto smentire la faccenda.

LA NOTA DEL CAGLIARI SU PAVOLETTI

“Nelle ultime ore stiamo assistendo a un fiorilegio di ricostruzioni fantasiose che non meritano di essere minimamente commentate. Noi siamo da un lato addolorati per quello che è accaduto a uno dei nostri calciatori e dall’altro concentrati sul lavoro in campo. Domenica ci aspetta un’altra battaglia. Da combattere insieme a questo splendido gruppo che non smette mai di inseguire il suo sogno”.

LA PRECISAZIONE DI NAINGGOLAN

Con una Instagram Stories, il centrocampista ha commentato la situazione che ha travolto la società sarda:

“Ora la tastiera del telefono scotta a molte persone… Ci sono delle persone che raccontano delle storie in note vocali assolutamente assurde… Ora parlano tutti, poi dicono che vogliono bene al Cagliari Calcio. Buonanotte a tutti quelli che vogliono andarci contro… Baci… Per concludere non c’è nessun litigio dentro lo spogliatoio”.

