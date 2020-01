Cagliari-Milan 0-2, le pagelle dei rossoneri: la coppia Ibra-Leao funziona, Castillejo illumina

Il ​Milan batte il ​Cagliari per 2-0 e si avvicina alla zona Europa League: i voti attribuiti ai calciatori rossoneri al termine della sfida della Sardegna Arena. DONNARUMMA 6 – Non viene impegnato quasi mai. Si fa perdonare un errore nel primo tempo respingendo la conclusione di Nandez. CALABRIA 6,5 – Una delle sue migliori apparizioni stagionali. È costretto a lasciare il campo per un problema alla caviglia (72′ Conti 5,5 – Non incide su una partita virtualmente chiusa). MUSACCHIO 6 -… continua a leggere sul sito di riferimento