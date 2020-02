Cagliari Napoli, davanti tornano i tre piccoletti. C’è Maksimovic – Tv Luna

Carlo Alvino, noto giornalista di Tv Luna, ha fatto sapere tramite un tweet la sua opinione in merito al tipo di formazione che scenderà in campo questa sera contro il Cagliari di Maran. Di seguito il suo tweet.

Alvino: “Napoli dei piccoletti”

Un Napoli quindi che torna all’antico con Insigne-Mertens-Callejon, come qualche anno fa con Sarri. Non è la prima volta che Gattuso dà sensazioni di questo tipo: il tecnico calabrese infatti vuole cercare di risvegliare i ricordi di quel calcio, perché gli interpreti sono gli stessi e quindi si può riproporre. In mezzo al campo c’è Zielinski e non Elmas. Di Lorenzo dovrebbe rimanere sulla destra, con Makismovic titolare a fianco di Manolas.

