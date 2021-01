Cagliari-Napoli: Demme recuperabile, Lozano dal 1′. Le ultime – SKY

Domani alle 15.00 il Napoli scenderà in campo alla Sardegna Arena per sfidare il Cagliari, il match sarà valido per quindicesima giornata di Serie A. Gennaro Gattuso però dovrà far fronte a quattro assenze, mentre Diego Demme sembra quasi recuperato.

Cagliari-Napoli, Demme recuperabile e Lozano dal 1′

Di seguito le ultime di Sky Sport in merito agli undici uomini azzurri che scenderanno in campo per Cagliari-Napoli:

Quattro assenti per Gennaro Gattuso che dovrà fare a meno di Mertens, Malcuit, Koulibaly e Osimhen. Diego Demme viaggia invece verso la disponibilità. Parzialmente in gruppo negli ultimi giorni del 2020, il centrocampista resta in leggero dubbio ma le sensazioni non sono negative. Fabian Ruiz resta favorito per una maglia al fianco di Bakayoko. Dietro ballottaggio tra Hysaj e Mario Rui. Pochi dubbi sull’artiglieria pesante: Petagna titolare col trio Lozano-Zielinski-Insigne alle sue spalle

