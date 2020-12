La partita Cagliari-Napoli si giocherà domenica 3 gennaio alle ore 15:00. La gara sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva sui canali Sky Sport Uno (canale 201 e 240 del satellite) e Sky Sport Calcio Sei (canale 256 del satellite). Sarà visibile anche in streaming per gli abbonati sulle piattaforme Sky Go e Now TV.

