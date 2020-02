Cagliari – Napoli, Forgione svela il perché della rivalità: il calcio che divide

Accade spesso che il gioco del calcio, nato per dividere, crei al contrario condivisione, insegni a conoscere se stessi attraverso il confronto. Così la passione diventa sentimento, unione, spirito di squadra e sportività, anche contro il più acerrimo degli avversari. Non è questo il caso di Cagliari e Napoli e delle loro tifoserie, i cui animi ribollono ad ogni scontro. Angelo Forgione, da sempre difensore dei motivi del Sud, sulla sua pagina di Facebook ha raccontato la causa del conflitto che ha portato due rivali a sentirsi come due nemiche.

Sud contro Sud. Il post

Ecco una parte del post pubblicato su Facebook:

“La rivalità tra Cagliari e Napoli nasce nel 1993 con il “pomo della discordia” Fonseca, e ha come “pietra dello scandalo” il sostegno dei tifosi napoletani al Piacenza nello spareggio salvezza disputato al San Paolo tra Cagliari, e appunto, Piacenza nel 1997. La storia è questa. L’idolo dei tifosi sardi Daniel Fonseca, passò dal Cagliari al Napoli nell’estate del 1992. Tornò in Sardegna da ex, il 6 dicembre dello stesso anno. Fu ricoperto di fischi e si fece espellere. Ancora un ritorno in Sardegna nel 1993, e fu rivincita con doppietta che consentì al suo Napoli di espugnare Cagliari. Il bomber, sonoramente fischiato, si sfogò indirizzando alla curva cagliaritana il gesto dell’ombrello. I supporters azzurri inneggiarono al loro nuovo beniamino, perfettamente calato nella realtà partenopea. I tifosi del Cagliari risposero con dei cori all’indirizzo dei napoletani: “Terroni…Terroni..” […] Dimenticando anche le coordinate geografiche di Cagliari, che è più a sud di Napoli, meridionale come Cosenza o Crotone, e ancora più meridionale per la politica italiana. […] A partita finita, gli ultras sardi andarono ad appostarsi al porto di Cagliari per aggredire i napoletani in partenza”.

Sono passati 26 anni da quel gesto di Fonseca, e la rivalità continua a persistere. “Il potere divisorio del calcio, purtroppo” conclude Forgione.

