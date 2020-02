Cagliari Napoli, Milik lascia a Mertens. Le ultime

Mertens scalda i motori: c’è il Cagliari, una delle sue vittime predilette. Maran sta già preparando la gabbia per limitare il belga: un dato spaventa i sardi.

Mertens per Milik: Gattuso riflette

Mertens è pronto per migliorare il suo record contro il Cagliari. Sarà titolare, perché Milik sta poco bene e ha bisogno di riposo. Gattuso però non è preoccupato: Mertens ha sempre fatto bene quando chiamato in causa. Nonostante le voci di mercato: tra rinnovo e scadenza a zero, c’è da riflettere.

Al suo fianco tornerà Lorenzo Insigne: il capitano ha risolto i suoi problemi alla caviglia, dunque ci sarà domani sera. Sulla destra presente Callejon, un altro con problemi contrattuali: andrà in scadenza, ormai non ci sono più dubbi. Ma la sua professionalità non è in dubbio. Prezioso.

Cagliari Napoli amarcord

Di Cagliari Napoli se n’è scritto di ogni. Una partita fuori dal normale: una rivalità che sa di storia e tradizioni, sia in campo che fuori. Salta alla memoria la vittoria a tempo scaduto del Pocho Lavezzi, ma prima ancora l’argentino si era reso protagonista indiscusso di Cagliari Napoli che vedeva Allegri sulla panchina sarda. (clicca qui per leggere tutto l’articolo)

