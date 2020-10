Cagliari, Ounas: “Prima di venire qui ho parlato con Rog, vi spiego”

L’ex calciatore del Napoli, Adam Ounas, è arrivato al Cagliari durante l’ultimo giorno di mercato in prestito dal club azzurro. Il centrocampista offensivo si è così presentato al nuovo club, con le sue dichiarazioni rilasciate ai canali ufficiali del Cagliari e riportate anche dal sito della serie A.

Le sue parole

“Prima di arrivare qui avevo sentito Marko Rog, già mio compagno di squadra in passato: mi ha parlato di Cagliari come di una bella città, di una squadra forte che posso aiutare mettendo a disposizione le mie qualità. Gioco sull’esterno, qui c’è un’idea di gioco precisa e per questo voglio al più presto fornire il mio contributo. Mi piace provare a saltare l’uomo facendo la differenza con il dribbling, spero di segnare e fare più giocate possibile per regalare soddisfazione ai tifosi”.

