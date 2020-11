Adam Ounas, attaccante in prestito dal Napoli al Cagliari, ha parlato a margine della vittoria contro la Sampdoria in merito al suo inserimento nei rossoblu. Di seguito le sue parole.

Sono arrivato a Cagliari dopo un lungo periodo senza partite nelle gambe. Penso di essere in crescita e in questo senso mi aiuta molto il rapporto instaurato dentro e fuori dal campo con i compagni. Sta al mister decidere chi gioca, noi tutti lavoriamo giorno per giorno per farci trovare pronti e migliorare l’intesa reciproca. In campo si vede che ci troviamo bene, indipendentemente da chi parta titolare o subentri a gara in corso.