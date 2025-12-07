domenica, 7 Dicembre , 25

Lazio-Bologna oggi, la diretta del match

(Adnkronos) - Lazio e Bologna si affrontano oggi...

Scala, la protesta prima dell’evento: Meloni e ministri ritratti con l’elmetto

(Adnkronos) - Sono Giorgia Meloni, i ministri Alessandro...

Domenica In, le lacrime di Mara Venier per Sandro Giacobbe

(Adnkronos) - Mara Venier fatica a trattenere le...

Paolo Caruso a Verissimo: “Mia madre è morta, per me si è spento tutto”

(Adnkronos) - "Mia madre è morta all'improvviso e...
cagliari-roma-1-0,-gaetano-stende-i-giallorossi
Cagliari-Roma 1-0, Gaetano stende i giallorossi

Cagliari-Roma 1-0, Gaetano stende i giallorossi

DALL'ITALIA E DAL MONDOCagliari-Roma 1-0, Gaetano stende i giallorossi
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Il Cagliari batte la Roma per 1-0 oggi 7 dicembre alle 15 nel match valido per la 14esima giornata della Serie A. I sardi si impongono con il gol di Gaetano, a segno all’82’: sul corner di Esposito, Gaetano controlla e fa centro con la sponda del palo. La Roma, in 10 per l’espulsione di Celik al 50′, non riesce a reagire nella porzione finale del match. La formazione giallorossa subisce il secondo k.o. consecutivo dopo quello incassato una settimana fa all’Olimpico contro il Napoli. Il Cagliari riscatta la sconfitta subita a Torino contro la Juve. La Roma rimane a 27 punti e rischia di perdere contatto dalla vetta della classifica. Il Cagliari sale a quota 14. 

 

Nel prossimo turno la Roma ospita il Como e il Cagliari fa visita all’Atalanta. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.