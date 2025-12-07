cagliari-roma-1-0,-gaetano-stende-i-giallorossi

(Adnkronos) – Il Cagliari batte la Roma per 1-0 oggi 7 dicembre alle 15 nel match valido per la 14esima giornata della Serie A. I sardi si impongono con il gol di Gaetano, a segno all’82’: sul corner di Esposito, Gaetano controlla e fa centro con la sponda del palo. La Roma, in 10 per l’espulsione di Celik al 50′, non riesce a reagire nella porzione finale del match. La formazione giallorossa subisce il secondo k.o. consecutivo dopo quello incassato una settimana fa all’Olimpico contro il Napoli. Il Cagliari riscatta la sconfitta subita a Torino contro la Juve. La Roma rimane a 27 punti e rischia di perdere contatto dalla vetta della classifica. Il Cagliari sale a quota 14.
Nel prossimo turno la Roma ospita il Como e il Cagliari fa visita all’Atalanta.