Cagliari-Torino, ore 19.30: le probabili formazioni

Dopo il successo last minute sul campo della Spal, il Cagliari ospita il Torino (reduce dalla vittoria di misura sull’Udinese) con l’obiettivo di allungare la prima striscia positiva di Walter Zenga in Sardegna. Scopriamo insieme le probabili formazioni del match della Sardegna Arena, in programma oggi alle 19.30. Cagliari Il grande dubbio riguarda Nainggolan, che agirebbe sulla trequarti dietro i due attaccanti João Pedro e Simeone. Al momento l’opzione più probabile è ancora Cigarini, che ha… continua a leggere sul sito di riferimento