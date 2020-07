Cagliari, Zenga: “Nainggolan rischia un lungo stop. È un macigno”

Brutta tegola per il Cagliari, che non potrà avere a disposizione Radja Nainggolan per la partita di domani sera in casa della Sampdoria, valevole per la 33a giornata del campionato di Serie A. Il centrocampista ha rimediato un infortunio al polpaccio destro in occasione del match contro il Lecce. La conferma è arrivata dall’allenatore rossoblù Walter Zenga, che ha annunciato l’assenza del belga nel corso della conferenza stampa: “Nainggolan ha fatto gli esami e so che non potrò convocarlo…. continua a leggere sul sito di riferimento