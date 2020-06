Cagni difende Gattuso: “Non è solo un motivatore, ma ben altro”

Gigi Cagni, noto allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli in merito alle possibilità di Gennaro Gattuso. Il tecnico infatti ha voluto sottolineare un paio di aspetti del tecnico del Napoli. Di seguito le sue parole.

Cagni: “Gattuso non è solo un motivatore”

“Il Napoli ha trovato un equilibrio. Mi dà fastidio quando si dice che Gattuso sia solo un motivatore perché si capisce che ha anche delle idee e sa come interpretare le partite. Poi è ovvio che sia un trascinatore, che motiva i calciatori, visto che la sua dote principale è l’onestà intellettuale. Sta crescendo molto anche dal punto di vista tattica, il suo merito principale infatti è quello di aver dato un grande equilibrio al Napoli”.

Un’idea purtroppo comune, ma totalmente sbagliata. In tanti credono che Gennaro Gattuso sia un semplice motivatore, ma dietro la sua carica c’è tanto lavoro tattico. Nei mesi al Milan ha preferito sviluppare il gioco con un forte palleggio, a Napoli ha provato una grande pressione offensiva e molto fraseggio. Per comprendere che ci sono momenti e momenti durante una stagione, quindi chiudersi e ripartire dal basso. Il tecnico calabrese è stato in grado di ridare ordine al Napoli e compattezza in difesa: da qui gli azzurri stanno provando a ricostruire un gioco lineare e ricco di schemi. Come sottolineato da Cagni infatti, Gattuso ha grandissima capacità tattica e mese dopo mese impara sempre più.

