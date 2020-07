Cagni: “Gattuso ha dato grande solidità. Napoli quasi perfetto”

Gigi Cagni, ex allenatore dell’Empoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli in merito al Napoli di Gennaro Gattuso. Di seguito le sue parole.

Cagni: “Il Napoli deve migliorare nell’uno contro uno”

“Sarri ha detto che ha fatto 60 minuti di livello mondiale, ma io non sono d’accordo. Il blackout resta ingiustificabile. Napoli? Gattuso in 5 mesi ha fatto un lavoro tattico adatto alla qualità dei giocatori. L’appunto che gli faccio e che se loro migliorano nell’uno contro uno, in fase difensiva, diventano perfetti. Se evitano di prendere gol nell’uno contro uno, diventano una squadra importante. Solida, compatta e fantasiosa: ottimo lavoro di Gennaro Gattuso”.

