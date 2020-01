Cagni: “Il Napoli non deve pensare solo al risultato. Contro la Juventus serve determinazione”

Tra i match più attesi di questa giornata di Serie A c’è il match Napoli Juventus. La gara, in programma domani a partire dalle 20.45 tra le mura del San Paolo, è da sempre una delle più calde della stagione. Il motivo? La diretta rivalità nella corsa allo Scudetto nelle ultime stagioni. In questo momento, però, le due squadre stanno vivendo un momento completamente diverso. Proprio sul tale situazione si è soffermato l’ex allenatore, Luigi Cagni, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

Le parole di Cagni

“In Napoli-Juventus non bisogna solo soffermarsi sull’aspetto tecnico e tattico, altrimenti non c’è partita. Il Napoli deve essere consapevole della sua inferiorità ma soprattutto deve capire che la può anche perdere la partita. La cosa importante è tirare fuori la determinazione, la forza, senza tenere conto del risultato. Il Napoli non deve più avere problemi di concentrazione, carica agonistica“.

