Cagni: “Vi svelo il segreto di Gattuso. Ecco perché il Napoli è a punteggio pieno”

Gigi Cagni, ex allenatore del Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione il “Sogno del cuore” e ha rilasciato alcune dichiarazioni riprese dalla nostra relazione:

“Devo dire che Gattuso ha trovato il giusto equilibrio tra i reparti. La squadra ha una buona identità difensiva, prende pochi gol. Il tecnico sa leggere bene le partite e le caratteristiche degli avversari che incontra di volta in volta. Anche l’Atalanta, per esempio, ha una buona identità di gioco. La squadra di Gasperini non teme l’uno contro uno e se perde la palla, i compagni s’industriano per recuperarla immediatamente”. La chiosa è sulla Juventus: “Giocano con 2 centrocampisti e questo è davvero insostenibile. Se giochi in questo modo e gli avanti non ripiegano per dare una mano ai centrocampisti è ovvio che vai in difficoltà. Bisogna cercare di non subire l’avversario anche a costo di sembrare difensivisti”.