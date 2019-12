Caiazza: “Calendario in salita ma Gattuso saprà farsi valere. Urge un regista”

Il giornalista Salvatore Caiazza ha rilasciato alcune dichiarazioni quest’oggi a Radio Kiss Kiss Napoli.

Tutti i calciatori del Napoli sono consapevoli della gravità di quanto accaduto con il loro gesto dell’ammutinamento e del conseguente periodo nero, e sono consapevoli anche della responsabilità che devono prendersi per questa situazione. Il calendario adesso non dà nemmeno una mano a Gattuso che però sono sicuro saprà venirne fuori in questo momento di maggior difficoltà. Adesso c’è il Sassuolo che ha battuto il Brescia, poi Inter, Lazio, Fiorentina e Juventus. Manca un regista, ormai è chiaro a tutti. Per la gara di domenica si può sopperire, ma poi a gennaio dovrà arrivare subito.