Caiazza punge: “Volevano prendere Sokratis, Koulibaly a fine ciclo? Non scherziamo”

Nel corso della trasmissione in onda su Canale 8 “Ne parliamo il lunedì”, l’ex capitano del Napoli, Francesco Montervino ha rilasciato le seguenti dichiarazioni riprese dalla nostra redazione: “A Napoli, purtroppo, nessuno accetta che i cicli iniziano e finiscono. Se va via un giocatore come Koulibaly ne arriveranno altri, è sempre stato così… bisogna semplicemente abituarsi a questo andazzo”.

Dura la replica di Salvatore Caiazza, collega del Roma, che ha risposto così all’ex mastino partenopeo: “Non è così, Francesco. Ti ricordo che il Napoli voleva prendere Papastathopoulos per sostituire Kalidou. È vero che i cicli finiscono, ma – se mi consenti – finiscono quando i calciatori sono troppo anziani per reggere a determinati livelli agonistici. Ad esempio Callejon era a fine ciclo, lo stesso non si può dire di Koulibaly che è invece nel suo momento migliore”.

