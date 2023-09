Caivano, De Luca: da Meloni impegno per interventi, verificheremo

Servono forze dell’ordine e forze attrezzate dell’Esercito

Napoli, 1 set. (askanews) – Per Caivano “il presidente del Consiglio Meloni, rispetto alla quale esprimo apprezzamento per il gesto che ha compiuto, si è impegnata per interventi rapidi. Bene, verificheremo quello che succede nelle prossime settimane”. “Abbiamo il dovere di sperare che, questa volta, agli incontri istituzionali facciano seguito misure concrete”. Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso della diretta Facebook del venerdì.

“Intanto Caivano è uno dei luoghi simbolo del degrado sociale, civile, urbanistico, di sicurezza del nostro Paese. Meloni mi ha comunicato di voler assumere Caivano come esperienza simbolo di rinascita di un territorio. Abbiamo dichiarato – ha aggiunto il governatore – la piena disponibilità ad accompagnare questo progetto di rinascita. Il presupposto di tutto è creare una condizione di sicurezza a Caivano. Senza questo perdiamo tempo, tutto il resto diventa impossibile o inutile”.

Per De Luca “abbiamo bisogno di forze dell’ordine e forze attrezzate dell’Esercito presenti in strada e al Parco verde, 24 ore su 24, per fare un lavoro di contrasto a spacciatori, delinquenti, camorristi e per dare fiducia alle persone che vogliono reagire. Senza questo intervento – ha concluso De Luca – perdiamo tempo”, ha concluso.