caivano,-ecco-il-progetto-per-far-rinascere-spazi-pubblici-e-porticati

Realizzato da ACER Campania e dal DIARC è stato presentato nel corso di ABITALK, in diretta streaming sul canale YouTube dell’Ente

Un progetto per far rinascere spazi pubblici e porticati a Caivano, anche nelle aree del Parco Verde, inquadrato in una più ampia strategia di rigenerazione urbana e sociale. Realizzato dal DIARC e da ACER Campania, è stato presentato questa mattina nel corso di ABITLAK, il format in diretta streaming al quale hanno preso parte David Lebro (Presidente ACER Campania), Claudia Pecoraro (Assessora all’Ambiente, alle Politiche abitative e alle Pari opportunità della Regione Campania), Vincenzo Caiazzo (Vicesindaco di Caivano), Giovanni Multari (Docente di Composizione Architettonica e Urbana dell’Università Federico ||) e da remoto Marella Santangelo (Direttore del Dipartimento Architettura dell’Università Federico II).

“L’esperienza di Caivano dimostra che la rigenerazione urbana produce risultati concreti quando istituzioni, amministrazioni e territorio condividono una visione comune e lavorano nella stessa direzione – ha spiegato Lebro -. Il recupero dei porticati e degli spazi pubblici non rappresenta soltanto un intervento di riqualificazione fisica, ma un’azione capace di restituire alla collettività luoghi spesso inutilizzati o sottratti alla loro funzione originaria. Trasformare queste superfici in attività commerciali di vicinato, spazi per i cittadini, uffici pubblici, depositi e aree verdi significa generare nuovi servizi, favorire la socialità e rafforzare il senso di appartenenza delle comunità. È questo il modello che ACER Campania intende promuovere: un approccio integrato che mette al centro le persone, la qualità dell’abitare e la valorizzazione del patrimonio pubblico come leva di sviluppo e inclusione sociale”.

“Il progetto di Caivano è bello, necessario e anche potente dal punto di vista politico per l’azione sul territorio – ha aggiunto Pecoraro -. Intervenire sul basamento in quel modo, creando servizi alla collettività e alla cittadinanza, creando aggregazione, parchi, farmacie di quartiere, botteghe, allora significa dire a quelle persone che vivono quel disagio che lo Stato c’è. E quando le persone sentono che le istituzioni ci sono si sentono nella condizione di dover restituire qualcosa. E’ uno di quegli esempi in cui sociale ed abitare si mettono insieme per cercare di arrivare all’obiettivo dell’housing che l’Ue ha dato come indicazione e linea di intervento ai paesi. Dunque la necessaria unione tra le Istituzioni ha il suo peso specifico perché significa riuscire a programmare e iniziare insieme a tracciare nuove strade”.

INTERVENTO RIQUALIFICAZIONE

PORTICATI ERP CAIVANO

Oggetto dell’intervento è la riqualificazione e la rifunzionalizzazione degli spazi porticati degli edifici ACER Campania situati in Via Atellana e Viale Margherita, nel Comune di Caivano. L’obiettivo generale è quello di contrastare il degrado urbano, migliorare la qualità della vita nei quartieri ERP e creare nuovi spazi destinati alla socialità, ai servizi e alle attività collettive.

I NUMERI

Investimento complessivo: € 3.273.380,21, finanziato con fondi ACER Campania. Importo lavori Lotto Via Atellana: € 3.161.801,72.

Durata prevista dei lavori: 365 giorni. Edifici complessivamente interessati dal programma: 10 edifici ERP (6 in Via Atellana e 4 in Viale Margherita).

Alloggi coinvolti: 168 alloggi (70 in Via Atellana e 98 in Viale Margherita).

Famiglie interessate dagli interventi: 165 nuclei familiari.

Superficie complessiva interessata dalla riqualificazione: circa 26.000 mq tra edifici, spazi pubblici, aree verdi e infrastrutture.

Aree verdi e spazi pubblici interessati dagli interventi: circa 10.000 mq.

I LOTTI

Primo lotto attuativo: complesso ERP di Via Atellana, costituito da sei edifici in calcestruzzo armato realizzati negli anni ‘80.

Nuova superficie funzionale prevista nel Lotto Via Atellana: 1.813 mq destinati a servizi e funzioni di interesse collettivo.

Interventi previsti: demolizione delle tamponature impropriamente realizzate negli anni, mantenimento della struttura portante esistente e riconfigurazione degli spazi per nuove funzioni pubbliche e collettive.

Nuove funzioni previste:

attività commerciali di prossimità (farmacia, generi alimentari, caffetteria);

spazi per attività sociali, culturali e formative;

uffici della Pubblica Amministrazione.

Riqualificazione degli spazi esterni: inserimento di nuove superfici permeabili, aree ombreggiate, percorsi di collegamento e spazi attrezzati per attività ludiche e aggregative.

Mobilità sostenibile: realizzazione e potenziamento di percorsi pedonali e soluzioni finalizzate a migliorare l’accessibilità e la connessione tra i diversi quartieri.

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

Previsti interventi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e al miglioramento delle prestazioni degli edifici.

Accessibilità e sicurezza: eliminazione delle barriere architettoniche e adeguamento degli spazi per una migliore fruibilità da parte di tutti i cittadini.

Benefici attesi: incremento della qualità della vita dei residenti, rafforzamento della coesione sociale, maggiore sostenibilità ambientale e recupero di spazi urbani oggi sottoutilizzati.

Stato di attuazione: il progetto esecutivo del Lotto Via Atellana è attualmente in fase di verifica ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 36/2023.