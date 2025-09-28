Caivano, un proiettile recapitato a don Patriciello. Meloni: gesto vigliacco, lo Stato è con voi e non arretra

domenica, 28 Settembre , 25

Roma, 28 set. (askanews) – Pesanti minacce a don Maurizio Patriciello a Caivano. Durante la messa nella parrocchia di San Paolo Apostolo, un uomo, confondendosi tra i fedeli, ha consegnato a don Patriciello un fazzoletto con dentro un proiettile, e poi si è dileguato.

“Inaccettabile quanto accaduto oggi a Caivano”, ha scritto su X la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, commentando l’accaduto. Si è trattato, ha sottolineato la premier, di “un gesto vigliacco e criminale, compiuto nel luogo e nel momento più sacro, che non intimidirà chi, come don Patriciello, rappresenta coraggio e dedizione a favore della comunità e della legalità”. Saremo “al fianco di don Patriciello e di tutti coloro che non si piegano alla criminalità. Lo Stato è con voi, e non faremo mai un passo indietro”, conclude Meloni.

“È raccapricciante e vergognoso quello che è accaduto questa mattina in mia presenza, a Caivano, nella parrocchia di San Paolo Apostolo dall’interno Parco Verde durante la messa officiata da don Maurizio Patriciello”: a raccontarlo è Pina Castiello, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio
dei ministri. “Un esponente della criminalità locale – dice Castiello – confondendosi tra i fedeli in fila per il rito di comunione, si è avvicinato a don Maurizio Patriciello e gli ha consegnato un fazzoletto contenente un proiettile, dileguandosi poi velocemente”. “Pronto è stato l’intervento delle
forze dell’ordine – continua Castiello – che stanno ora, con la consueta professionalità, svolgendo tutti gli accertamenti del caso”. “Ho avvertito dell’accaduto – conclude Castiello -il Prefetto di Napoli, Miche di Bari, e soprattutto il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni. Non ci faremo spaventare, non arretreremo di un millimetro nell’affermazione della legalità e nella lotta senza quartiere alla camorra!”

