CATANZARO (ITALPRESS) – Coniugare innovazione e competitività per favorire la salvaguardia dell’ambiente e attenzione ai cambiamenti climatici anche in ambito agricolo. Questo l’obiettivo dell’intervento 16.2.1 del Psr “Sostegno a progetti pilota ed allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel settore agroalimentare e forestale”, annualità 2017, del quale è stata pubblicata – sul portale istituzionale www.calabriapsr.it – la graduatoria definitiva.

“Questo intervento – commenta l’assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo – riveste un’importanza fondamentale in quanto contribuisce a rafforzare e a rendere operativo il legame tra le aziende e gli enti di ricerca, al fine di promuovere lo sviluppo e l’applicazione di soluzioni innovative.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Calabria, 3 mln per progetti su agroalimentare e forestale proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento