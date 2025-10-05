calabria,-alle-19-affluenza-in-lieve-aumento-al-23,1%-(+0,5%%)

Roma, 5 ott. (askanews) – L’affluenza alle urne in Calabria rilevata alle 19 della prima delle due giornate di voltaioni rle elezioni Regionali si conferma leggeramente in aumento rispetto alle Regionali di quattro anni fa alla stessa ora: 23,1% contro 22,6% rilevato ale 19 del primo giorno di votazioni del 2021. I dati si riferiscono a tutti i 2.406 seggi aperti da stamani alle 7 e fino alle 23 in tutta la Calabria.

La Provincia calabrese dove fino alle 9 si è votato di piu’ è risultata quella di Catanzaro con il 26%, quella dove si è votato di meno Vibo Valentia con il 20,6%. In mezzo ale due le altre: Reggio Calabria 24,7%, Crotone 23,7%, Cosenza 21,3%.