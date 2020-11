REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – Giovanni Arruzzolo è il nuovo presidente del Consiglio regionale della Calabria, dopo le dimissioni di Domenico Tallini, coinvolto nell’operazione “Farmabusiness”. Arruzzolo è stato eletto con 19 preferenze su 25 votanti. Sei le schede bianche. Un applauso ha accompagnato la proclamazione. Arruzzolo, 60 anni di Rosarno, capogruppo di Forza Italia, è alla sua seconda legislatura a palazzo Campanella. “Sarò un presidente di transizione, guiderò questa assemblea per il tempo necessario per andare al voto”, ha detto appena eletto nel suo discorso in Aula. “La Corte d’Appello – ha spiegato – ha dato il proprio assenso per la data.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Calabria, Arruzzolo nuovo presidente Consiglio “Si vota il 14 febbraio” proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento