Calabria, centrosinistra ufficializza candidatura di Tridico

Calabria, centrosinistra ufficializza candidatura di Tridico

Calabria, centrosinistra ufficializza candidatura di Tridico
(Adnkronos) – Il centrosinistra, nel tavolo dei segretari regionali dei partiti riuniti oggi a Lamezia Terme, ha ufficializzato la candidatura di Pasquale Tridico alla presidenza della Calabria.  

A sostenere l’europarlamentare del Movimento 5 Stelle, e padre del reddito di cittadinanza, saranno 12 sigle: Pd, M5S, Avs, un’aggregazione che ricomprende diverse forze politiche come Psi, Federazione Riformista, Italia Viva, Azione, +Europa, Pri, Mezzogiorno Federato, e poi Rifondazione comunista e Demos. 

