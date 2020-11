Calabria, il Cdm rinvia le Regionali tra febbraio e aprile causa Covid

ROMA (ITALPRESS) – Rinviate tra febbraio e aprile 2021 le elezioni regionali in Calabria, rese necessarie dopo la morte della presidente Jole Santelli. Lo ha stabilito questa sera il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Giuseppe Conte e del ministro per gli Affari regionali e le autonomie Francesco Boccia “Il rinvio si rende necessario in considerazione dell’evolversi della situazione epidemiologica da COVID-19 e della conseguente necessità di assicurare che le consultazioni elettorali si svolgano in condizioni di sicurezza per la salute dei cittadini”, si legge nella nota di Palazzo Chigi in cui si precisa che “le consultazioni avranno luogo non prima di novanta giorni e non oltre i centocinquanta giorni successivi,

