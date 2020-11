AGI – L’incredibile tempesta che in 11 giorni ha travolto l’ufficio del commissario per la sanità calabrese ha avuto inizio la sera del 6 novembre scorso, quando la trasmissione “Titolo V” di RaiTre ha mandato in onda l’intervista a Saverio Cotticelli, fino ad allora commissario designato dal governo M5s-Lega, che aveva scelto un ex generale dei carabinieri per affrontare pratiche delicate e rimaste spesso inevase per oltre un decennio.

Quell’intervista è costata il posto a Cotticelli, e il giorno dopo tutto sembrava risolto con la nomina, in tempi record, di un nuovo commissario. Ed invece, 11 giorni dopo,

L’articolo Calabria, il valzer stonato dei commissari alla sanità proviene da Notiziedi.

