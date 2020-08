Calabria, interventi della Regione per la promozione culturale

CATANZARO (ITALPRESS) – “E’ con grande soddisfazione che comunico la pubblicazione sul sito della Regione Calabria, di due Avvisi pensati per la promozione culturale. Il primo, nella sezione Beni culturali; il secondo, nella sezione Cultura”. Così Nino Spirlì, vice presidente della Giunta regionale.

“Due Avvisi – spiega -, frutto del lavoro del mio assessorato, funzionali alla creazione di un percorso culturale che riporti alla luce la nostra arte e la nostra cultura, e che siano stimolo e aiuto a tutte le maestranze artistiche calabresi. Per fare ciò ho ritenuto che fosse necessario prevedere una pianificazione di aiuti essenziali alla realizzazione di eventi storicizzati e non,

